Молодежное правительство появится в Алтайском крае

11.11.19 13:47

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 20 представителей общественности будут избраны в состав нового органа власти - молодежного правительства, которое начали создавать в Алтайском крае, сообщила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

"Создание молодежного правительства - это новация. Деятельность этого коллегиального органа, который будет работать на общественных началах, будет полезной для социально-экономического развития региона, организации открытого взаимодействия между представителями молодежной среды, активистами. У них будет возможность сотрудничать с членами реального правительства края. Созданием этого органа мы занимаемся уже сейчас, но первое заседание пройдет в 2020 году", - сказала Четошникова на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что заявки на конкурс по вхождению в состав правительства региона будут принимать до 27 ноября. В состав правительства будет избран 21 член в возрасте до 35 лет, которых будут курировать действующие чиновники: 30 руководителей министерств и ведомств региона.

"С 2020 года правительство уже заработает. Сейчас мы его формируем. Все инициативы новой структуры будут обсуждаться на самом высоком уровне с участием действующих членов правительства региона. Задачи, которые будет обсуждать молодежное правительство, определенные позиции, будут озвучиваться на заседаниях реального правительства края один раз в две недели. Это необходимо, потому что молодежь может подойти к вопросам нестандартно и креативно", - отметила Четошникова.

Она подчеркнула, что отличие молодежного правительства от существующих в регионе молодежных организаций заключается в том, что новая структура призвана создать программные продукты развития отрасли и моделировать механизм межведомственного взаимодействия.