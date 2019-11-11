Подмосковный Минтранс приостановил выдачу пропусков на МКАД для большегрузов

11.11.19 13:51

© РИА Новости. Валерий Мельников

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с 7 ноября приостановил выдачу пропусков на МКАД для автомобилей с грузоподъемностью свыше 12 тонн в дневное время, сообщает пресс-служба ведомства.

"Госуслуга предоставляется ведомством в рамках соглашения между правительством Москвы и области. С начала этого года Минтрансом области было выдано 12 тыс. разрешений, что составляет годовой объем квот для Подмосковья. Возможность предоставления дополнительной квоты со стороны Москвы находится на рассмотрении в правительстве Москвы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подмосковное министерство уполномочено выдавать пропуска исключительно для транзитного перемещения по МКАД. Для получения права въезда в пределы МКАД заявителям нужно обращаться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Пресс-служба областного Минтранса напоминает, что для проезда с 22:00 до 06:00 утра получать пропуск не нужно.

В 2018 году услуга была полностью переведена в электронный вид и оказывается бесплатно. Обязательным условием ее получения является подтверждение соответствия экологических характеристик грузового автомобиля - экологический класс должен быть не ниже 2.

За госуслугой могут обратиться индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие проезд к месту стоянки и транзитные грузовые перевозки по МКАД. Кроме того, услугу имеют право получить и физические лица, имеющие стоянку для большегрузов, находящуюся на территории Москвы или области за пределами МКАД.