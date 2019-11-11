Около 6 тыс. пунктов обогрева готовы принять россиян в случае зимних ЧП на дорогах

11.11.19 14:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 ноября. Interfax-Russia.ru - МЧС РФ провела проверку около 6 тыс. пунктов обогрева на дорогах России, они полностью функционируют и готовы принять более 300 тыс. человек в случае ЧП, заявил замглавы ведомства Александр Чуприян на еженедельном селекторном совещании.

"Проведены проверки около 6 тысяч пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период", - приводят слова Чуприяна в пресс-службе.

Он отметил, что мобильные пункты обогрева была доукомплектованы и смогут принять более 336 тыс. человек в случае ЧП.

Помимо этого, на совещании поднималась тема ликвидации последствий прохождения паводков на территории Вологодской, Новгородской, Костромской областей и природных пожаров.

"На особом контроле ведомства - природные пожары на территории Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края, где действуют 12 очагов с площадью активного горения 21 гектар", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что к тушению пожаров был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, угрозы населенным пунктам нет.