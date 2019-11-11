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11.11.19 14:31

Ространснадзор выявил более 20 нарушений безопасности полетов AZUR air

© РИА Новости. Илья Питалев
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Ространснадзор в ходе внеплановой проверки чартерной авиакомпании AZUR air выявил более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов, следует из материалов ведомства, отраженных в системе СПАРК-Интерфакс.

Проверка проводилась в связи с грубой посадкой самолета AZUR air в Барнауле в конце сентября. На борту летевшего из Вьетнама Boeing-767 находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, после инцидента более 50 из них обратились к медикам, один был госпитализирован с переломом позвоночника.

Ространснадзор выяснил, что подготовка экипажей AZUR air проводилась структурным подразделением компании, не имеющим сертификата авиационного учебного центра. Также, по данным ведомства, замгендиректора - директор по управлению безопасностью полетов компании Сергей Колесниченко не прошел подготовку по программе повышения квалификации.

При "систематическом возникновении авиационных инцидентов на воздушных судах, обусловленных отказами авиационной техники", отдел качества AZUR air не проводит внеплановые аудиты отвечающей за техобслуживание самолетов организации AZUR aviation, перечислено в материалах.

Несколько точечных нарушений в части безопасности полетов выявлено на рейсах перевозчика, выполненных в сентябре-октябре. Так, на рейсе Санкт-Петербург - Барселона в процессе ухода на второй круг было допущено превышение максимально-допустимой скорости с выпущенными закрылками. На рейсе Даламан - Новосибирск второй пилот перед снижением не включил табло "Пристегнуть ремни". Также зафиксирован случай, когда задание на общий осмотр состояния воздушного судна в аэропорту Новосибирска было утверждено специалистом, который на тот момент уже не являлся сотрудником компании.

На прошлой неделе сообщалось, что вопросы к обеспечению безопасности полетов AZUR air после инцидента в Барнауле появились и у Росавиации. Та после внеплановой проверки пообещала ограничить деятельность перевозчика (как именно, не уточнялось), если замечания не будут устранены к 22 ноября. В AZUR air сообщили, что выполнят все предписания ведомства в срок, при на запланированные программы полетов это не повлияет.

AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. По данным "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

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