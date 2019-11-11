Чиновники из омского Исилькуля ответят за недостроенные автодороги и водопровод

11.11.19 14:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено против сотрудников администрации города Исилькуль в Омской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Уголовное дело расследуется следственными органами СКР России в отношении неустановленных должностных лиц администрации по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Отмечается, что чиновники оплатили работы по реконструкции водопроводных сетей в Исилькуле на сумму 31,5 млн рублей, однако водопровод так и не был достроен.

"Установлено полностью нерабочее состояние водопровода: не завершены работы по укладке и спайке водопроводной трубы, монтажу колодцев, не выполнено гидравлическое испытание труб, не в полном объеме осуществлена засыпка траншей и котлованов", - говорится в сообщении.

В результате бюджету города нанесен ущерб на сумму не менее 2 млн рублей.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе управления, сумма ущерба, скорее всего, будет уточняться в процессе следствия.

"Были нарушены сроки завершения реконструкции. Не сделано очень много. По факту водопровод не может функционировать. Не исключено, что из-за упущенных сроков объект придется частично перестраивать", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, СУ СКР по региону сообщил в понедельник, что в отношении неустановленных исилькульских чиновников расследуется еще одно уголовное дело о превышении полномочий, которое связано с ремонтом автодорог по муниципальному контракту на 10,7 млн рублей. Работы были оплачены полностью, однако оказалось, что они не соответствовали требованиям ГОСТ, а стоимость выполненных работ завышена вдвое.