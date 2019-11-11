Созданную предприятием "Росатома" систему безопасности установят в крупных музеях

11.11.19 14:52

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Система безопасности, созданная предприятием "Росатома" "Элерон", может быть применена для охраны экспонатов Музеев Московского Кремля и ряда крупных музеев России, системы уже установлены в Третьяковской галерее и Эрмитаже, сообщает в понедельник корпоративное издание " Страна Росатом ".

"Недавно мы оборудовали нашей системой выставку Василия Поленова и экспозицию русского авангарда, которые открыты в Новой Третьяковке. Московский музей дизайна планирует оборудовать свои выставки нашими системами охраны. Еще мы отдали систему на временную эксплуатацию в Эрмитаж", - сообщил первый заместитель генерального директора "Элерона" Юрий Давыдов, слова которого приводит издание.

Он также отметил, что охранными системами интересуются и другие крупные музеи.

По данным издания, "Элерон" победил в конкурсе на установку охранной системы, организованном службой безопасности Пушкинского музея. "Представители службы безопасности Музеев Московского Кремля предложили использовать витринные датчики у них. Переговоры еще идут. "Элерон" заинтересован в этом сотрудничестве", - сообщает "Страна Росатом".

"Мы разместили в Эрмитаже фрагмент системы. Он показал довольно хорошие предварительные результаты, и служба безопасности музея попросила нас продлить время опытной эксплуатации",- рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.

Он уточнил, что специалисты "Элерона" совместно со службой безопасности Эрмитажа подстраивают систему охраны под требования к системам защиты музея: программными методами будет повышена чувствительность датчиков и увеличена периодичность регистрации сигналов.

В основе охранной системы "Элерон", как уточняет издание, - датчики "Яхонт", разработанные для одного из силовых ведомств. Передатчик транслирует данные на разных частотах. Так обеспечивается устойчивость к помехам. Приемник прослушивает эфир, и ему достаточно принять хотя бы один сигнал, чтобы оценить состояние объекта контроля. В отличие от RFID-меток, "Яхонт" ставится на неизвлекаемость - при попытке его снять подаст сигнал тревоги.