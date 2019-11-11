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Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
 
 
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Песков: Путин проинформирован о громком убийстве в Санкт-Петербурге

© РИА Новости. Алексей Дружинин
11 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле назвали актом безумия громкое убийство в Санкт-Петербурге, в котором признался профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о произошедшем в его родном вузе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на просьбу прокомментировать призывы привлечь к ответственности руководство СпбГУ в связи с этим резонансным преступлением ответил: "Мотивы этого чудовищного преступления, причины и так далее будут установлены в ходе следствия, и потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия".

Он отметил при этом: "В такой ситуации, когда все очень похоже на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы, нельзя. С другой стороны, опять же это определят следствие и суд".

На вопрос, знает ли о происшедшем в его родном вузе Путин, Песков ответил: "Безусловно".

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого. Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

Источник в силовых структурах в свою очередь сообщил, что аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко.

Далее Соколов, по данным источника, решил расчленить убитую, чтобы избавиться от трупа. Это случилось через день. Со слов источника, при обыске в квартире ученого, где случилось преступление, обнаружили ножовку, ножи, топор, отчлененную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко, и почти полсотни патронов.

Как сообщалось, меру пресечения Соколову будут избирать в понедельник в Октябрьском районном суде Петербурга. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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