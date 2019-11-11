Медведев пригрозил уголовной ответственностью за нарушение реализации нацпроектов

11.11.19 15:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил реализации национальных проектов.

"Хочу обратить внимание тех, кто отвечает за национальные проекты. Очевидно, что это важнейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы, и нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности", - сказал Медведев в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава правительства отметил, что с марта этого года Генпрокуратура проводит надзорную работу, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами - за условиями их получения, соблюдения сроков доведения их до адресатов.

Генпрокурор Юрий Чайка отметил, что "результаты свидетельствуют о наличии недостатков, связанных в первую очередь с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах".

"Так, по нацпроекту "Цифровая экономика" освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот год", - отметил генпрокурор.

"По нацпроекту "Экология" под руководством Минприроды израсходована лишь четвертая часть доведенных до его исполнителей бюджетных средств", - добавил он.

"По данным фактам Генеральной прокуратурой приняты меры реагирования, по итогам года мы подробно проинформируем вас, предложив конкретные меры по исправлению ситуации", - сказал Чайка.

"Для профилактики и устранения нарушений у нас есть следующие предложения - в августе нами внесены предложения о совершенствовании законодательства о закупочной деятельности - в 44-й закон в части обязательного ведения федеральным Казначейством реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения", - сообщил Чайка.

Медведев поддержал это предложение Генпрокуратуры по соответствующему реестру.