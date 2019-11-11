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11.11.19 15:13

Более 700 дачных участков подтоплено в Вологде

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области
11 ноября. Interfax-Russia.ru - В Вологде из-за обильных осадков и повышения уровня воды в реке оказались подтопленными 723 дачных участка, сообщил мэр города Сергей Воропанов журналистам в понедельник.

"Целый ряд прибрежных участков дачных товариществ оказались в зоне подтопления. В общей сложности, мы считаем, что подтоплены 723 участка", - отметил Воропанов.

По словам мэра, с подтопленных территорий с 6 по 10 ноября были эвакуированы 22 человека, помощь медиков никому из них не понадобилась.

"С сегодняшнего дня департамент городского хозяйства и "Вологдаорводоканал" начинают работу по осушению этих участков. Там, где есть возможность, будут откачивать воду", - сказал мэр.

Кроме того, по данным администрации Вологды, в результате паводка в областной столице оказались подтоплены 59 подвальных помещений на 15 улицах. Работы по откачке проводятся силами управляющих компаний и "Вологдаорводоканала".

"По состоянию на 12.00 сегодня уровень воды в реке Вологда по балтийской системе составляет 110, 36 метров, что ниже критического уровня потопления улиц и участков города на 1,84 метра. На данный момент наблюдается снижение уровня воды. Ситуация стабилизируется", - отметил Воропанов.

С понедельника в городе начинает работать муниципальная комиссия, которая оценит ущерб из-за подтоплений и примет решение о выплате компенсации утратившим имущество жителям. Чиновники отмечают, что выплаты положены только тем, у кого в результате подтоплений оказалось повреждено жилье, которое является единственным.

Как сообщалось,6 ноября в 13 муниципальных районах Вологодской области был введен режим ЧС из-за подтоплений и отключения электроэнергии. В зоне подтопления оказались 46 домов, 86 приусадебных участков. Было эвакуировано 45 человек, в том числе девять детей. В областной столице из-за повышения уровня воды в реке был объявлен режим повышенной готовности, создан оперативный штаб по предупреждению ЧС. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации.

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