Пушкинский музей открыл экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв

11.11.19 15:25

© РИА Новости. Владимир Вяткин

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина открывает обновленную постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, которая была закрыта для посетителей с 14 мая из-за проведения выставок, сообщили в пресс-службе музея.

"Пушкинский музей открывает обновленную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, которая была недоступна для посещения более полугода. Зрители смогут увидеть шедевры импрессионистов и постимпрессионистов из коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, а также другие произведения живописи, скульптуры и керамики из собрания музея в новом прочтении. Постоянная экспозиция Галереи станет продолжением рассказа о московском коллекционировании, начатого на выставке "Щукин. Биография коллекции"", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей музея, в обновленной экспозиции Галереи известные работы будут объединены по-новому, что даст зрителю возможность не только увидеть лучшие произведения из коллекции музея, но и поразмышлять о связях между ними. Наряду с монографическими залами, где представлено творчество конкретного художника, появятся тематические, посвященные отдельным жанрам или мотивам.

Кроме того, более широко будут представлены произведения импрессионистов, а также изменен принцип показа коллекции скульптуры, включая работы Огюста Родена. Благодаря новому размещению экспонатов можно будет проследить и за развитием московского коллекционирования.

С 14 мая 2019 года постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков была недоступна в связи с проведением проектов летнего сезона. Все три этажа здания Галереи занимала выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", где было представлено одно из крупнейших в мире собраний современного искусства. Работы из коллекции Сергея Щукина в это время демонстрировались на выставке "Щукин. Биография коллекции", а часть собрания Ивана Морозова - в Государственном Эрмитаже на выставке "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры".

Кроме того, музей начинает планировать выставку, посвященную Ивану Морозову, которая пройдет в Пушкинском музее в 2021 году: картины из его собрания образуют самостоятельный тематический блок.