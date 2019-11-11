Депутат Госдумы Лысаков предложил отложить реформу ОСАГО на неопределенный срок

11.11.19 15:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Продолжение реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО является попыткой страховщиков повысить стоимость полиса и в настоящее время принятие такого законопроекта не является своевременным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Я предлагал вообще фракции отложить этот законопроект, потому что у нас фактически начато парламентское расследование деятельности страховых компаний - в том числе, необходимо разобраться, почему контроль и надзор столь слаб со стороны Центрального банка, то, может быть, не спешить с этим законопроектом?" - сказал Лысаков журналистам в понедельник.

Принятие в первом чтении законопроекта - следующей серии поправок в закон об ОСАГО - притормозилось из-за опасений парламентариев, что отмена коэффициентов мощности и территории при расчета тарифа по "автогражданке", а также увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей, а также расширение тарифного коридора, могут спровоцировать резкий рост цен на полисы. На прошлой неделе в Совете Федерации прошли слушания по данному законопроекту, на которых Минфин, ЦБ РФ, представители крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО выступили за необходимость проведения дальнейшей реформы по индивидуализации тарифов.

"Возможно, законопроект в первом чтении будет принят, но судьбу его ко второму чтению сложно сейчас спрогнозировать", - заявил Лысаков.

По мнению депутата Госдумы, продолжение реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО приведет только к росту цены полисов.

"Сейчас опять очередной призыв, попытка продолжить так называемые реформы. Кстати говоря, официальная позиция МВД была против реформы. Эта позиция силового ведомства проигнорирована. Так называемая реформа началась. Сейчас основная задача идеологов этой реформы - отпустить цены, расширить еще больше тарифный коридор, иметь возможность повышать цены. Понижать никто не будет. С ОСАГО не надо питать иллюзий, что мы отпустим тарифный коридор - в одну и другую сторону, в сторону уменьшения и увеличения, - и будет цена падать", - сказал Лысаков.

Накануне проведения первого этапа реформы тарифов ОСАГО Лысаков прогнозировал рост цены на полисы не менее 20%. Однако, по данным РСА за 9 месяцев 2019 года, размер средней премии снизился на 5,3%, до 5,409 тыс. рублей. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,8%.

9 января 2019 года вступили в силу нормативные акты Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус" (КБМ).