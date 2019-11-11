Минпросвещения: почти четверть миллиона детей в РФ не могут попасть в ясли

11.11.19 15:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Свыше 235 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в России не обеспечены местом в государственных или муниципальных детских садах, этот показатель снижается, следует из материалов мониторинга доступности дошкольного образования Минпросвещения России.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, такие данные приводятся на 1 октября этого года. При этом показатель доступности резко вырос за месяц с 1 сентября по 1 октября - очередь сократилась на 47,4 тыс. человек, общее количество детей в детских садах РФ за этот период выросло с 1,09 млн до почти 1,13 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет бюджет направляет почти 65 млрд рублей. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте РФ по нацпроектам 14 октября сообщил, что освоение регионами программы по строительству яслей составляет лишь около 25%.