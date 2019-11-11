|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.11.19 15:47
Минпросвещения: почти четверть миллиона детей в РФ не могут попасть в ясли
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, такие данные приводятся на 1 октября этого года. При этом показатель доступности резко вырос за месяц с 1 сентября по 1 октября - очередь сократилась на 47,4 тыс. человек, общее количество детей в детских садах РФ за этот период выросло с 1,09 млн до почти 1,13 млн человек.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет бюджет направляет почти 65 млрд рублей. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте РФ по нацпроектам 14 октября сообщил, что освоение регионами программы по строительству яслей составляет лишь около 25%.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket