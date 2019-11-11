Росрыболовство сообщает о снижении цен на лососей на Дальнем Востоке

11.11.19 15:51

© РИА Новости. Андрей Шапран

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Цены на лососевые виды рыб на Дальнем Востоке идут вниз, в центральных районах - пока "держатся", следует из данных Росрыболовства.

Так, за минувшую неделю на Дальнем Востоке оптовые цены на мороженую горбушу снизились на 1,7%, до 113 рублей за килограмм. Кета и нерка подешевели на 2,4% и 2,2%, до 200 рублей и 450 рублей соответственно.

Как уточнило Росрыболовство, снижению цен способствовали высокий уровень предложения на фоне стабильного спроса, а также конъюнктура внешнего рынка.

Как сообщалось, объем добычи тихоокеанских лососей в этом году составил 497,27 тыс. тонн, что на 26,4% ниже уровня прошлого года и на 41,2% выше показателя 2017 года (традиционно динамику сравнивают между четными и между нечетными годами в связи с особенностью жизненного цикла лососевых).

Однако снижение цен на лососевые пока не дошло до центральных регионов. Здесь цены на кету и горбушу сохранились на уровне 235 рублей и 140 рублей за килограмм.

В то же время атлантическая сельдь в центре стала дешевле на 7,2%, до 90 рублей за килограмм. На 5,9%, до 80 рублей за килограмм, снизилась цена на эту рыбу и на северо-западе. Это связано с ростом поставок из регионов промысла, а также возросшей конкуренцией с тихоокеанской сельдью, цены на которую ниже.

Цены на другие популярные виды мороженой рыбы были стабильны.