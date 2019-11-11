Военные в Крыму протянули 30 км труб для обеспечения водой объектов ЧФ

11.11.19 15:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Военные трубопроводчики завершают прокладку магистрального водопровода в Крыму для объектов Черноморского флота, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 км полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района республики Крым", - сказали в пресс-службе.

В штабе ЮВО отметили, что работы, к которым привлекались около 150 человек и более 50 единиц специальной военной техники, выполнены уже на 90% - завершена прокладка водопровода, его опрессовка и пробная подача воды по всей магистрали, сейчас специалисты завершают отладку давления в трубопроводе и в насосных станциях.

"Потребителями воды станут объекты инфраструктуры поселка Перевальное и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота",- сказали в пресс-службе.

Там отметили, что работы по прокладке трубопровода начались после обращения главы республики Крым к министру обороны РФ Сергею Шойгу "в целях поддержания жизнедеятельности населения поселка и дислоцированных в нем подразделений Черноморского флота".