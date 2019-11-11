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Старт продаж: открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым
 
 
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11.11.19 16:02

Жители Москвы и Подмосковья покупают билеты на поезда в Крым активнее всего

© РИА Новости. Константин Михальчевский
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Более пяти тысяч билетов на пассажирские поезда с материковой части РФ в Крым и обратно проданы с момента старта продаж в пятницу утром, сообщила пресс-служба транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) - оператор этих перевозок.

"Более 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей. Наиболее востребованным стал маршрут "Москва - Симферополь". Большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах. Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, продажи на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно открылись 8 ноября, в 8:00 мск. Билеты продаются на сайте компании-перевозчика (grandtrain.ru), в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", в ж/д кассах по всей России.

При этом пользователи соцсетей в пятницу жаловались, что сайт оператора работает с перебоями из-за большого наплыва желающих посмотреть цены на билеты и купить их.

Первые поезда придут с материковой части России на полуостров в третьей декаде декабря. Так, с 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь будет курсировать поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Выполнять перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Из Петербурга в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Из Москвы в столицу республики Крым пойдут четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

Поезда поедут на полуостров по мосту через Керченский пролив, который соединяет "материк" с Крымом.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса РФ, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

По информации аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка ГСЭ за 2018 год составила 877,72 млн рублей (рост почти на 11% к 2017 году), чистая прибыль - порядка 142,89 млн рублей (рост в 4,3 раза).

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября 2018-го. Грузовые поезда, как ожидается, запустят в Крым в июне 2020 года. Стоимость строительства моста составляет порядка 228 млрд рублей (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж").

Украина, считающая Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с регионом, который по результатам местного референдума вошел в состав РФ.

Логистика в Крыму поменялась с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность Крыма основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

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