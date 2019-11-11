Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
  
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11.11.19 17:23

Доцент Соколов арестован на два месяца по подозрению в убийстве аспирантки

© РИА Новости. Александр Гальперин
10 ноября. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве своей ученицы Анастасии Ещенко, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Согласно решению судьи Юлии Максименко, Соколов арестован на два месяца, до 9 января 2020 года.

Адвокат Александр Почуев попросил суд о домашнем аресте доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, фигуранту дела об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Такое ходатайство защитник объяснил в Октябрьском райсуде Петербурга тем, что следствие не предоставило сведений о том, что Соколов представляет общественную опасность, кроме того, он подписал явку с повинной.

Почуев также призвал суд учесть возраст Соколова. "Нужна более гуманная мера пресечения. Максимально - домашний арест с ограничениями. В конце концов, содержать Олега Валерьевича с рецидивистами, у которых по четыре ходки, просто негуманно", - сказал Почуев.

Также адвокат в ходе судебного процесса просил суд закрыть процесс в связи с тем, что в деле будут оглашаться сведения о состоянии здоровья и взаимоотношениях с погибшей: "Мы не должны нарушать конституционное право на тайну личной жизни".

Судья Юлия Максименко в удовлетворении данного ходатайства отказала, мотивировав решение тем, что эти сведения "и так уже широко известны общественности".

Следствие в свою очередь протестовало против домашнего ареста, поскольку квартира Соколова является местом преступления.

Также следователь подчеркнул, что арест нужно избрать для безопасности фигуранта, для избежания суицидальных попыток с его стороны.

Следствие ходатайствовало об аресте Соколова на два месяца.

Сам историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что любил ее, но потерял контроль над собой во время ссоры.

На суде по избранию меры пресечения состоялась беседа между судьей Юлией Максименко и Соколовым, в которой он отвечал на вопросы.

"Мы друг друга любили очень сильно. (...) Были вместе пять лет", - сказал Соколов, отметив, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, и они планировали пожениться.

"Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище", - сказал Соколов, добавил, что она "ревновала к детям (от другого брака - ИФ), от нее было много агрессии".

"Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом", - сказал Соколов.

"Раскаиваюсь глубоко в совершенном и полагаю, что ходатайство следствия (об аресте - ИФ) справедливо. Я глубоко поражен тем, что произошло", - сказал Соколов.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого. Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

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