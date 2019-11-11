Власти ЕАО попросили около 8 млрд руб. из федбюджета на реконструкцию дамб

11.11.19 16:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) после наводнения запросило около 8 млрд руб. федеральной помощи на реконструкцию дамб, одну из которых не могут построить уже шесть лет.

"Для строительства дамб в ЕАО потребуются значительные финансовые затраты - около 8 млрд руб. План реконструкции и строительства водозащитных сооружений направлен в Москву для возможного включения объектов в соответствующую федеральную программу", - сообщила пресс-служба правительства ЕАО.

Новые водозащитные сооружения требуется построить в большинстве муниципалитетов региона. На территории ЕАО 12 дамб. Работы по их реконструкции идут с 2013 года. Большинство находятся на этапе строительства, но есть ряд незавершенных объектов.

В октябре в ходе рабочей поездки в ЕАО вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отнес к числу неблагополучных дамбу в Ленинском районе ЕАО. Он обратился в прокуратуру из-за затягивания строительства.

"По результатам на сегодняшний день у нас нет даже проектов постройки дамбы. Прошло шесть лет, а территория не защищена. В итоге 82 дома в этом году оказались в зоне подтопления. С этим я прошу обязательно разобраться Министерство природных ресурсов и прокуратуру", - подчеркнул полпред.

Во время летне-осеннего паводка в Ленинском районе была наиболее сложная обстановка. Уровень Амура поднимался там выше отметки 900 см.