Правительство РФ дало статус "вынужденной" генерации мобильным ГТЭС в Крыму на 2020 г

11.11.19 16:17

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ распорядилось отнести к "вынужденным" объектам генерации в 2020 году электростанции "Мобильных ГТЭС" в Крыму, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о Симферопольской, Севастопольской и Западно-Крымской станциях компании.

Мощность, поставляемую в "вынужденном" режиме, оплачивают потребители ценовой зоны, в которой работают эти объекты (в данном случае - первой ценовой зоны).

Станции получают статус "вынужденных" не первый год. Как сообщал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) могут получить статус федерального резерва мощности. "Бессрочный статус вынужденной генерации мы им не сможем дать. 2022 год является последним годом (временной - ИФ) вынужденной генерации. Потребуются специальные решения на федеральном уровне, либо это определение МГТЭС как федеральный резерв мощности, что, скорее всего, будет так", - говорил Черезов.

При простое 18 станций обходятся в год в 1,5-1,6 млрд рублей. "Если машины где-то используются, эта сумма не платится, она уменьшается пропорционально, то есть, если две машины используются - то минус (суммы на - ИФ) две машины", - пояснял замминистра.

"2020 год все машины остаются в режиме вынужденной генерации для поддержания надежности республики Крым. Любая новая станция, которая строится, имеет режим наработки и режим отказа (имеются в виду две ПГУ-ТЭС, введенные в Крыму в 2019 году - ИФ). Чтобы избежать резких толчков, связанных с какими-то поломками, с выходом из строя оборудования, у нас 405 МВт (18 МГТЭС могут выработать столько - ИФ) в этом и в 2020 году пока останется на территории Крыма", - говорил Черезов журналистам.

Место дальнейшей работы эти мобильных станций определяется. Возможно, часть или все перебросят из Крыма в другие регионы РФ.

Компания "Мобильные ГТЭС" эксплуатируют 19 МГТЭС общей мощностью 427,5 МВт: 18 находятся на территории Крымского полуострова, они были перемещены туда в 2014-2017 годах из разных регионов России, 19-ю станцию производства PW Power Systems, Inc. (США) компания купила в 2017 году и в феврале 2018 года запустила в Новороссийске (Краснодарский край).

МГТЭС используются в качестве резервного источника дополнительной мощности и запускаются всего за 7 минут. Оборудование устанавливается на передвижные автомобильные платформы, а сами платформы - на площадки с готовой инфраструктурой.

АО "Мобильные ГТЭС" создано в 2006 году, с июля 2008 года является 100%-ным дочерним обществом ПАО "ФСК ЕЭС". Согласно СПАРК-Интерфакс, выручка МГТЭС в 2018 году составила 10,76 млрд руб., себестоимость - 9,5 млрд руб., чистая прибыль - почти 768 млн руб.