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11.11.19 16:53
Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей
Один из них предполагает поставку 200 городских автобусов для по максимальной цене 11,384 млрд руб. Электробусы с количеством посадочных мест от 30 до 40 штук должны быть поставлены с 1 февраля по 31 августа 2020 года.
Услуги по их обслуживанию будут оказываться с момента поставки первой партии по 30 апреля 2035 года. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. Аукцион в электронной форме будет проводиться 13 декабря.
Другой конкурс предполагает поставку 100 электробусов тех же параметров за 5,692 млрд руб. в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года. Заявки также принимаются до 11 декабря, аукцион будет проводиться 13 декабря.
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