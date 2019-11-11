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11.11.19 16:53

Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Песня
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент по конкурентной политике Москвы объявил конкурс на поставку 300 электробусов для нужд "Мосгортранса" на 17 млрд руб., следует из материала портала госзакупок.

Один из них предполагает поставку 200 городских автобусов для по максимальной цене 11,384 млрд руб. Электробусы с количеством посадочных мест от 30 до 40 штук должны быть поставлены с 1 февраля по 31 августа 2020 года.

Услуги по их обслуживанию будут оказываться с момента поставки первой партии по 30 апреля 2035 года. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. Аукцион в электронной форме будет проводиться 13 декабря.

Другой конкурс предполагает поставку 100 электробусов тех же параметров за 5,692 млрд руб. в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года. Заявки также принимаются до 11 декабря, аукцион будет проводиться 13 декабря.

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