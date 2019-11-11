Министр по вопросам противодействия коррупции появился в Ростовской области

11.11.19 17:25

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил бывшего замруководителя аппарата правительства региона Олега Жеухина на должность областного министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба губернатора.

"В ведении нового министра будут вопросы обеспечения безопасности, защиты гостайны, в том числе технической защиты информации и сведений, составляющих гостайну, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции, координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Жеухин 9 лет работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области.

"Должность министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции была введена указом губернатора в сентябре этого года. Решение было принято для повышения эффективности антикоррупционной работы", - уточняется в сообщении.