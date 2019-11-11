Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
  
Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
   
Терпеть нельзя стрелять: отец Шамсутдинова считает, что его сына довели до преступления
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
11.11.19 17:53

Минспорт РФ обвиняет власти США в несоблюдении гарантий въезда в страну российских спортсменов

© РИА Новости. Сергей Гунеев
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Проблемы при получении виз в США футболистами московского "Спартака", которые хотели принять участие в товарищеском турнире во Флориде в январе 2020 года, негативно повлияют на статус соревнования, заявил журналистам министр спорта Павел Колобков.

"Не в первый раз такое происходит, когда наши спортсмены не могут приехать в США на какие-либо турниры. Это нарушение гарантий, которые дает страна при получении права на проведение соревнований. Когда Россия получает право на проведение соревнований, мы официально даем такие гарантии, прописываем во всех соглашениях, что мы обязуемся обеспечить въезд в страну. Это основные гарантийные обязательства", - сказал Колобков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать ситуацию с проблемами при получении виз США футболистами "Спартака".

"Конечно, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать вопросы, получая визы в других странах, это неправильно и влияет на статус турнира и соревнований, так как наши спортсмены - лидеры во многих видах спорта, без них соревнования будут иметь совсем другой статус. Но это уже вопросы не к нам, а к работе консульских служб посольства США. Мы готовы выезжать и участвовать в любых соревнованиях", - добавил министр.

В воскресенье сообщалось, что игроки клуба столкнулись с проблемами при получении виз в США на Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе.

В клубе "Интерфаксу" не стали комментировать ситуацию.

Источник в МИД РФ заявил в воскресенье "Интерфаксу", что невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов. "Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта". "Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия в разгаре либо прошли", - отметил источник.

В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.11.19 17:39
Мосгорсуд вновь отказался отпустить из СИЗО фигурантов "дела Baring Vostok" Зюзина и Абгаряна
.
  11.11.19 16:53
Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей
.
  11.11.19 15:25
Пушкинский музей открыл экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв
.
  11.11.19 13:18
Мосгорсуд отменил заочный арест девелопера Павла Фукса по делу о хищении денег
.
  11.11.19 12:53
Начало ноября в Москве стало одним из самых теплых за последние 70 лет
.
  11.11.19 11:56
Коммунарскую линию метро продлят на шесть станций
.
  11.11.19 09:03
Почти 1,8 тыс. деревьев высадят около станций столичного метро и МЦД
.
  08.11.19 16:32
Собянин: на МЦД будут курсировать самые современные поезда "Иволга"
.
  08.11.19 16:28
МЦД-1 свяжет "Москва-Сити" с крупнейшими научными кластерами
.
  08.11.19 13:30
Минкомсвязи сохранит вещание из "Останкино", несмотря на неплатежи клиентов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket