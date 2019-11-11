Минспорт РФ обвиняет власти США в несоблюдении гарантий въезда в страну российских спортсменов

11.11.19 17:53

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Проблемы при получении виз в США футболистами московского "Спартака", которые хотели принять участие в товарищеском турнире во Флориде в январе 2020 года, негативно повлияют на статус соревнования, заявил журналистам министр спорта Павел Колобков.

"Не в первый раз такое происходит, когда наши спортсмены не могут приехать в США на какие-либо турниры. Это нарушение гарантий, которые дает страна при получении права на проведение соревнований. Когда Россия получает право на проведение соревнований, мы официально даем такие гарантии, прописываем во всех соглашениях, что мы обязуемся обеспечить въезд в страну. Это основные гарантийные обязательства", - сказал Колобков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать ситуацию с проблемами при получении виз США футболистами "Спартака".

"Конечно, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать вопросы, получая визы в других странах, это неправильно и влияет на статус турнира и соревнований, так как наши спортсмены - лидеры во многих видах спорта, без них соревнования будут иметь совсем другой статус. Но это уже вопросы не к нам, а к работе консульских служб посольства США. Мы готовы выезжать и участвовать в любых соревнованиях", - добавил министр.

В воскресенье сообщалось, что игроки клуба столкнулись с проблемами при получении виз в США на Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе.

В клубе "Интерфаксу" не стали комментировать ситуацию.

Источник в МИД РФ заявил в воскресенье "Интерфаксу", что невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов. "Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта". "Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия в разгаре либо прошли", - отметил источник.

В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.