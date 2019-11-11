СПбГУ увольняет историка Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки

11.11.19 18:06

© РИА Новости. Александр Гальперин

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский государственный университет увольняет доцента Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве своей сожительницы и коллеги Анастасии Ещенко.

"В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", - заявили "Интерфаксу" в СПбГУ в понедельник.

В свою очередь адвокат доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил о том, что в ближайшее время его подзащитному будет предъявлено обвинение, передаёт корреспондент "Интерфакса" из здания Октябрьского районного суда.

"Сейчас будут проведены соответствующие уголовно-процессуальные действия, и Олегу Валерьевичу предъявят обвинение", - сказал Почуев журналистам в понедельник.

Кроме того, он заявил о намерении защиты обжаловать назначенный судом арест. "Мы не питали иллюзий по поводу того, какую меру пресечения ему изберут, но считаем, что кидать на нары 63-летнего старца, на тюремную баланду с такими заслугами перед Отечеством просто негуманно", - отметил он.

Он добавил, что в одной камере с Соколовым в СИЗО находится "четырехкратный рецидивист".

"Олег Валерьевич находится в стрессовом состоянии, он не помнит всей истории. (...) Это мучительно не только для участников заседания, но и для него самого", - сказал Почуев.

По его словам, адвокаты Соколова ещё вырабатывают линию защиты. "Это дело очень сложное и неоднозначное, как кажется на первый взгляд. В любом случае это история двух влюблённых, между которыми что-то произошло", - сказал он.

"Я думаю, что следствие назначит специальную психиатрическую экспертизу, и состояние его психического здоровья будет определено надлежащим образом", - отметил Почуев.

Ранее в понедельник Октябрьский районный суд Петербурга на два месяца арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ и его сожительницы Ещенко.