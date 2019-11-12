Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

12.11.19 05:41

© РИА Новости. Евгений Нескромный

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Это событие на вулкане произошло во вторник рано утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от Шивелуча в залив Озерной.

"Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Однако в случае смены направления ветра, не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Усть-Камчатском районе", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.