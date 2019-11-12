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12.11.19 05:51
Дальневосточная железная дорога с начала года получила 28 новых локомотивов
"До конца 2019 года на Дальневосточную магистраль ожидается поступление еще 7 локомотивов серии ТЭМ18ДМ и 12 серии 3ТЭ25К2М. В 2020 году планируется получить 195 локомотивов, в том числе 75 единиц серии ТЭМ18ДМ, 1 серии ТЭМ31М, 40 серии 3ТЭ25К2М, 74 серии 3ЭС5К и 5 серии 4ЭС5К", - говорится в сообщении.
В релизе пресс-службы ДВЖД уточняется, что 24 маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ приписаны к эксплуатационному локомотивному депо Хабаровск-2 (Хабаровский край), 4 электровоза серии 4ЭС5К ("Ермак") пополнили парк эксплуатационного локомотивного депо "Смоляниново" (Приморский край).
Электровоз 4ЭС5К ("Ермак") и тепловоз 3ТЭ25К2М являются самыми мощными моделями локомотивов. Они созданы для вождения длинносоставных грузовых поездов повышенной массы.
"В условиях постоянно растущего грузооборота обновление локомотивного парка является одной из важнейших задач Дальневосточной железной дороги. Использование более мощных локомотивов способствует существенному увеличению пропускной способности Восточного полигона", - отмечает ДВЖД.
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