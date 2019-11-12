Дорогу закрыли на севере Сахалина из-за гололеда

12.11.19 05:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Дорога закрыта на севере Сахалина из-за гололеда утром во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.