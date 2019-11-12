Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье

12.11.19 06:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Россельхознадзора выявили очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Пожарском районе Приморья, где ранее это заболевание не выявлялось.

"Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Пожарское Пожарского района, а также на территории ООО "Промысловик", в 5 километрах от села Знаменка Пожарского района", - сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Примосркому краю и Сахалинской области.

Уточняется, что вирус выявлен в образцах патологического материала от свиньи из личного подсобного хозяйства села Пожарское, а также останков диких кабанов, найденных на территории ООО"Промысловик".

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

По данным Россельхознадзора, всего на территории Приморского края был зарегистрирован 21 очаг вируса африканской чумы свиней. Первые очаги этого заболевания в Приморье были обнаружены летом.