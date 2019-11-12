Петербуржцам расскажут о правилах подкормки птиц в зимнее время

12.11.19 08:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В Летнем и Михайловском садах во вторник пройдет ежегодная акция "Синичкин день!", сообщает пресс-служба Русского музея.

Сотрудники Русского музея совместно с профессиональным орнитологом и школьниками Петербурга напомнят правила подкормки птиц в зимнее время, а также расскажут о птицах, живущих в садах музея.

Синичкин день в России отмечают 12 ноября. Праздник учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для привлечения внимания к многочисленным видам зимующих в северных широтах птиц.

"История экологического праздника связана с именем православного святого Зиновия Синичника, в день памяти которого, по преданию, к людям прилетали на зимовку птицы. В Летнем и Михайловском садах, а также в Инженерном сквере уже установили яркие кормушки, чтобы все желающие могли подкармливать птиц в зимнее время", - говорится в сообщении.