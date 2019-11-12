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12.11.19 08:23
Петербуржцам расскажут о правилах подкормки птиц в зимнее время
Сотрудники Русского музея совместно с профессиональным орнитологом и школьниками Петербурга напомнят правила подкормки птиц в зимнее время, а также расскажут о птицах, живущих в садах музея.
Синичкин день в России отмечают 12 ноября. Праздник учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для привлечения внимания к многочисленным видам зимующих в северных широтах птиц.
"История экологического праздника связана с именем православного святого Зиновия Синичника, в день памяти которого, по преданию, к людям прилетали на зимовку птицы. В Летнем и Михайловском садах, а также в Инженерном сквере уже установили яркие кормушки, чтобы все желающие могли подкармливать птиц в зимнее время", - говорится в сообщении.
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