Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
  
Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
   
Старт продаж: открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
12.11.19 08:29

Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в сеть

© РИА Новости. Евгений Биятов
12 ноября. Interfax-Russia.ru - В интернете появилась информация о продаже данных 5 тыс. вкладчиков ВТБ, пишут "Известия".

По данным газеты, сообщение о продаже базы данных вкладчиков ВТБ появилось на специализированном форуме вечером 7 ноября (актуальность информации там датируется 2019 годом). В базе содержится 5 тыс. строк, 3 тыс. из которых можно купить непосредственно у самого продавца (по 10 рублей за строчку), 2 тыс. строк - через него (по 6 рублей за строчку). Во фрагменте базы данных, имеющемся в распоряжении "Известий", содержится персональная информация о вкладчиках (ФИО, домашний адрес, индекс, номер телефона и сумма вклада, в нескольких строчках также электронная почта клиента).

ВТБ заявил, что провел расследование в связи с появлением этой информации. "Было выяснено, что эти сведения были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

ВТБ также отметил, что в банке существуют разграничения прав доступа к информации, для чего "на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными".

На прошлой неделе стало известно об утечке данных клиентов Альфа-банка. РБК сообщило о появлении в продаже в интернете данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". Сам банк позднее подтвердил компрометацию только по 15 клиентам.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке данных 60 млн россиян. Сбербанк тогда заявил, что не подтверждает эту информацию и считает ее некорректной. Изначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. По данным "Коммерсанта", каждая строчка продавалась за 5 рублей. Сбербанк тогда отметил, что его служба безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

В конце октября Центральный районный суд Волгограда арестовал сотрудника коллекторской фирмы, который подозревается в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

ЦБ РФ видит проблему утечек персональных данных потребителей банковских услуг и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, заявила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.11.19 12:49
Песков: Путин не вмешивается в следствие по "делу Голунова"
.
  12.11.19 12:38
Экс-гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения в особо крупных размерах
.
  12.11.19 10:43
Глава СПЧ считает, что в деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы
.
  12.11.19 10:12
Капитальный ремонт 50 московских поликлиник начнут в 2020 году
.
  12.11.19 10:02
Москвичи смогут проголосовать за благоустройство кварталов реновации
.
  11.11.19 17:39
Мосгорсуд вновь отказался отпустить из СИЗО фигурантов "дела Baring Vostok" Зюзина и Абгаряна
.
  11.11.19 16:53
Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей
.
  11.11.19 15:25
Пушкинский музей открыл экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв
.
  11.11.19 13:18
Мосгорсуд отменил заочный арест девелопера Павла Фукса по делу о хищении денег
.
  11.11.19 12:53
Начало ноября в Москве стало одним из самых теплых за последние 70 лет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket