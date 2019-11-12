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12.11.19 08:35

Строительство пяти полигонов ТКО в ХМАО потребует около 10 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Федоренко
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Инвестиции в строительство пяти межмуниципальных полигонов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается в сумму около 10 млрд рублей.

"Порядка 10 млрд рублей в эти (мусоросортировочные - ИФ) заводы (потребуется вложить - ИФ)", - сообщил руководитель АО "Югра-Экология" Максим Медведев журналистам в понедельник.

По его словам, часть средств будет выделена из бюджета региона, часть - частные средства компаний, с которыми будут заключены концессионные соглашения на строительство полигонов.

Начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности ХМАО Артем Чурсин уточнил, что в настоящее время в регионе строится полигон ТКО в Нефтеюганском районе.

Также до конца текущего года запланировано подписание концессионных соглашений на строительство полигона в Нижневартовске. Еще по трем полигонам - в Ханты-Мансийске, Нягани и Сургуте - до конца года будут объявлены конкурсы на право заключения концессий.

Строительство всех полигонов планируется завершить до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года власти ХМАО заключили концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации полигона ТКО в Нефтеюганском районе. Концессионером объекта выступает ООО "Ресурсосбережение ХМАО".

В октябре 2016 года ХМАО утвердил территориальную схему размещения отходов, согласно которой до 2021 года в округе планировалось построить 5 межмуниципальных полигонов по сортировке мусора. Тогда стоимость каждого из них оценивалась в среднем 1 млрд рублей.

АО "Югра-Экология" является региональным оператором по обращению с ТКО в ХМАО.

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", АО "Югра-Экология" зарегистрировано в Ханты-Мансийске, 54,5% принадлежит Фонду развития Югры (единственный акционер - правительство ХМАО), 25% владеет ООО "Тэкконс", 20,5% - АО "ЮТЭК-Региональные сети".

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