Ульяновская область привлечет кредитные линии Сбербанка на 1,6 млрд рублей

12.11.19 08:46

© РИА Новости. Илья Питалев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область привлечет кредитные линии Сбербанка России с суммарным лимитом 1 млрд 574,417 млн рублей для погашения задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам.

Как следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг", Сбербанк стал победителем аукционов Минфина по привлечению двух трехлетних кредитных линий - с лимитами 1 млрд рублей и 574 млн 417,35 тыс. рублей.

Начальная кредитная ставка на обоих аукционах была установлена на уровне 8% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт), Сбербанк предложил по кредитной линии на 1 млрд рублей процентную ставку 6,79% годовых, по второй линии - 7,88% годовых. В аукционах также принимал участие банк "Открытие".

Кроме того, сообщается, что Минфин Ульяновской области объявил аукционы по привлечению невозобновляемых кредитных линий с совокупным лимитом 3,5 млрд рублей для погашения долговых обязательств и (или) финансирования дефицита бюджета региона.

В частности, на аукционах 19 ноября планируется привлечь три кредитных линии с лимитом 1 млрд рублей каждая и одну кредитную линию с лимитом 500 млн рублей. Все линии привлекаются на три года под процентную ставку не выше 8% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт).

Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 ноября.

Бюджет Ульяновской области на 2019 год принят с доходами в размере 62 млрд 207,7 млн рублей, расходами - 62 млрд 317,2 млн рублей, дефицитом - 109,5 млн рублей, или 0,2% от расходов.

По данным Минфина Ульяновской области, доходы регионального бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 60,4 млрд рублей, расходы - 61,3 млрд рублей. Бюджет региона на 2020 года пока не принят.

Госдолг области на 1 ноября составил 25 млрд 242,9 млн рублей, в том числе бюджетные кредиты - 11 млрд 11,542 млн рублей, коммерческие кредиты - 9,059 млрд рублей, ценные бумаги - 5 млрд рублей, госгарантии - 172,8 млн рублей.