Орловская область привлечет в Сбербанке кредитные линии на 2,2 млрд руб

12.11.19 08:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк признан победителем аукционов департамента финансов Орловской области на предоставление региону двух возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 2,2 млрд рублей, сообщается в документации к торгам.

По итогам торгов Сбербанк предоставит региону две кредитные линии с лимитом 1,1 млрд рублей каждая. Начальная (максимальная) цена каждого из контрактов была установлена в размере 88 млн рублей. Предложения Сбербанка - 76 млн 560 тыс. рублей по каждому.

В аукционах также принял участие Московский индустриальный банк (предложение - 77 млн рублей по каждому из контрактов).

Как сообщалось, кредитные средства привлекаются на срок до 365 дней для погашения существующих долговых обязательств региона.

Сообщалось также, что департамент финансов Орловской области в ноябре объявил два аукциона на право предоставления региону невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,7 млрд рублей.

Расходы и доходы бюджета Орловской области на 2019 год утверждены в размере 34,6 млрд рублей. Госдолг области на 1 октября 2019 года составлял 17,9 млрд рублей, из них почти 6,6 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 6,3 млрд рублей - кредиты банков, 5 млрд рублей - государственные облигации.