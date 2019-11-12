Роснефть предложила Сахалину субсидировать доставку топлива для сдерживания цен

12.11.19 08:54

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Разница в цене на бензин на АЗС "Роснефти" между Южно-Сахалинском и материковой частью России не превышает 70 коп./л., заявляют в нефтяной компании.

"Роснефть" опубликовала разъяснение в связи с поднятым администрацией Сахалинской области вопросом о разнице цен на нефтепродукты на АЗС острова и соседних областей.

"Разница в цене на бензин АИ-92 на АЗС "Роснефти" в Южно-Сахалинске и на материковой части страны не превышает 70 коп. Так, в Южно-Сахалинске на АЗС "РН-Востокнефтепродукт" литр Аи-92 стоит 44,75 руб., а во Владивостоке - 44,05 руб. А в Южно-Сахалинске на автоматической АЗС цена еще на 60-70 коп. ниже и практически равна цене во Владивостоке. В целом по Сахалину цена на Аи-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске даже дешевле, чем в Москве, на 25-30 копеек", - отмечает компания.

В "Роснефти" подчеркивают, что компания предпринимает усилия для обеспечения энергобезопасности Сахалина и создает необходимые логистические каналы для поставок топлива на остров.

Компания обращает внимание на то, что является единственным поставщиком топлива для АЗС Сахалина. "Следует отметить, что в сложившейся экономической ситуации, недостатке нефтеперерабатывающих мощностей в регионе и удаленности от региона Комсомольского НПЗ (в зависимости от маршрута 1000-2250 км) кроме "Роснефти" других поставщиков автомобильного топлива для розничных сетей острова нет. Поставки топлива на Сахалин для компании, по сути, не является коммерческой деятельностью. "Роснефть", таким образом, выполняет социальную функцию, обеспечивая в полном объеме потребление Сахалина", - заявляют в компании.

"Сахалин входит в число регионов, получающих самые высокие доходы в региональный бюджет, в том числе от добычи нефти и газа на острове. Местные власти, в случае необходимости, могли бы организовать субсидирование транспортировки поставок топлива на удаленные АЗС. В свою очередь "Роснефть" продолжит бесперебойное обеспечение Сахалина, доставляя автомобильное топливо во все, даже самые удаленные районы острова", - отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на своей странице в Instagram назвал "большой несправедливостью" сложившийся уровень цен на топливо в регионе. "Вторую неделю сахалинцы активно говорят о ценах на топливо. И тут действительно есть что обсудить. В Южно-Сахалинске литр 92-го в среднем стоит 44,75, во Владивостоке - 41,5, в Москве - 42,3, а в Охе, нефтяной столице Сахалина - 49,35! И это очень дорого", - написал он.

"Такие цены для нашего острова - большая несправедливость. Я знаю об этой проблеме. Если бы у меня было право решить этот вопрос немедленно - я бы его решил. Но у меня этого права нет, поэтому мы продолжим борьбу с теми, кто это право имеет. На это может уйти и несколько месяцев, и год. Но это наша совместная борьба. Мы ее возглавим и будем биться до тех пор, пока эту проблему не решим. В то же время вместе с коллегами думаем о том, как стать менее зависимыми от цен на нефтепродукты. Именно поэтому всерьез рассматриваем возможность перевести островной транспорт на газ. Готовим встречу с представителями бизнеса, заинтересованными в том, чтобы привозить машины и автобусы, устанавливать здесь газозаправочные станции. Думаю, что в итоге бензиновую монополию нам удастся если не победить, то существенно разбавить", - заявил губернатор.