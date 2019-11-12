Более 20 многоэтажек остались без тепла в десятиградусный мороз в Барнауле

12.11.19 09:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Энергетики в Барнауле (Алтайский край) устраняют повреждение трубопровода, из-за которого без тепла остались жители нескольких десятков домов, сообщает пресс-центр мэрии города во вторник.

"12 ноября до 17:00 местного времени будет ограничена подача тепла и горячей воды потребителям в микрорайоне Поток. Это связано с устранением повреждения трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу улицы Глушкова, 25", - говорится в сообщении.

Без тепла и горячей воды остались 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медучреждения.

Во вторник температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 10 градусов.