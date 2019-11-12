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12.11.19 09:21

К поискам пропавших детей правоохранители будут приступать незамедлительно

© РИА Новости. Вадим Жернов
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные ведомства РФ разработали единый алгоритм действий по розыску пропавших детей, согласно которому на сообщения об исчезновении ребенка ведомства будут реагировать незамедлительно, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственным комитетом совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами - МВД, МЧС, министерством обороны, Росгвардией подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, "поэтому руководством СК поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях".

"В каждом следственном управлении СК созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые "уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность".

Для централизации этой работы на официальном сайте СК запущен новый раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Он нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан, добавили в пресс-службе.

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