Россияне готовы добиваться позитивных изменений на выборах, а не на митингах

12.11.19 09:41

© РИА Новости. Константин Чалабов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Две трети россиян считают, что добиться изменений к лучшему в стране можно, голосуя на выборах, 20% готовы для этого участвовать в акциях и митингах, следует из результатов опроса "Левады-Центра", поступившем в "Интерфакс".

Так, отвечая на вопрос социологов о возможных действиях, которые люди готовы предпринять, чтобы добиться изменений к лучшему, большинство (67%) опрошенных выбрали ответ "голосовать на выборах за партии, предлагающих близкий вам план преобразований".

Почти половина россиян (47%) считают для себя возможным обращаться в органы исполнительной власти, 43% - подписывать открытые письма и петиции, 27% - принимать участие в работе общественных и политорганизаций. Выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня согласны 11% респондентов.

Вместе с тем, готовность "участвовать в уличных акциях и митингах" выразили 20% граждан. Из них почти треть (27%) - молодые люди в возрасте от 18 до 24, чуть более 40% - граждане от 25 до 54 лет, 16% - россияне 55 лет и старше.

Согласно исследованию, 44% респондентов, выразивших готовность выходить на митинги, жители малых городов (до 100 тыс. человек) и сел. Еще почти 38% проживают в городах с населением от 100 тысяч до 1 млн. человек. Только 17% москвичей сообщили о своей готовности добиваться изменений к лучшему таким способом, 82% жителей столицы заявили, что не готовы участвовать в уличных акциях.

В сообщении также есть данные аналогичного опроса компании, проведенного в ноябре 2018 года. Практически по всем позициям наблюдается снижение. Так, в прошлом году добиваться изменений к лучшему путем голосования на выборах были готовы 71% россиян, а выходить на акции и митинги - 22%.

По данным "Левада-Центра", данный опрос был проведен с 26 по 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.