Более 1,4 млрд рублей привлечено в 2019 году в проекты якутских ТОР

12.11.19 09:47

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В 2019 году в инфраструктуру двух территорий опережающего развития (ТОР) Якутии вложили более 1,4 млрд рублей инвестиций, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Минэкономики Якутии.

"Из федерального бюджета вложено 1,35 млрд рублей инвестиций, из госбюджета Якутии - 104,45 млн рублей. За 2019 год привлечено четыре новых резидента с общим объемом инвестиций 81,35 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

На встрече с журналистами министр экономики Якутии Майя Данилова сообщила, что до конца 2019 года в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" войдут еще несколько проектов.

"Сегодня у нас имеются проекты, которые готовятся для включения в число резидентов ТОР. Это проекты, связанные с развитием транспортно-логистического узла в поселке Нижний Бестях, строительством Жатайской судоверфи. Они действительно нуждаются в поддержке как в части налоговых преференций, преференций в отношении страховых взносов, так и в возможности получения федеральных средств на развитие инфраструктуры", - сказала министр.

Кроме того, отмечено, что на 1 ноября 2019 года резиденты двух ТОР заключили соглашения на общую сумму 138,3 млрд рублей. Всего, инвестиции резидентов ТОР, с начала их работы, составили 26 млрд рублей.

В Якутии действует две территории опережающего развития - "Южная Якутия" и "Индустриальный парк "Кангалассы", где зарегистрирован 31 резидент.