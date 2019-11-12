Более 40 млн руб. направят на приобретение автоклубов для Камчатки

12.11.19 09:56

Фото пресс-службы правительства Камчатского края

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый сценический комплекс на базе автомобиля КАМАЗ доставлен на Камчатку, всего же до конца 2019 года по нацпроекту "Культура" в регион поступят еще два передвижных клуба, сообщает пресс-служба правительства края.

"Стоимость нового, уникального для Камчатки, автоклуба превышает 29 млн рублей. До конца месяца на полуостров должны доставить ещё два автоклуба. На покупку сценических комплексов для Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов выделено больше 14,4 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура. Всего на эти цели будет выделено более 43 млн рублей", - говорится в сообщении.

Комплекс полностью автономен - от системы отопления до электропитания имеется возможность собрать линейный массив из 16 акустических систем. Гидравлические системы, которые обеспечивают трансформацию сцены и светодиодного выдвижного экрана, управляются из кабины водителя.

Комплекс проектировался по индивидуальному заказу, его размеры в развернутом виде составляют 7,8 м на 6,9 м.

Комплекс приобретён в рамках исполнения распоряжений Владимира Путина об освоении средств, выделенных из резервного фонда президента РФ на социально значимые объекты и мероприятия.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума президент страны поручил правительству принять меры по обновлению материально-технической базы объектов культуры.

До 2020 года на реализацию в России национального проекта "Культура" из федерального бюджета планируется направить более 43 млрд рублей. На эти средства будут обновлены учреждения культуры, закуплены необходимые инструменты.