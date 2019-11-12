Москвичи смогут проголосовать за благоустройство кварталов реновации

12.11.19 10:02

Фото с официального сайта мэра Москвы

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители Москвы смогут выбрать варианты благоустройства для новых кварталов по программе реновации с помощью проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" запустили новое голосование. Москвичи смогут высказать свое мнение по поводу жилых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации", - говорится в сообщении.

Жителям столицы предстоит ответить на пять вопросов. Первый предполагает выбор основного акцента при благоустройстве дворов: детские или спортивные площадки, площадки для тихого отдыха, велопарковки, парковки или площадки для выгула собак. Пользователи также могут написать свой вариант.

Далее участники проекта смогут выбрать между двумя вариантами озеленения для новых кварталов, а также указать, какие объекты лучше всего подходят для первых этажей жилых домов.

"В ответе на четвертый вопрос необходимо указать, какие площадки следует оборудовать во дворах. Выбрать надо один или два варианта ответа из представленных: "Площадки для игры в настольный теннис", "Площадки для барбекю", "Городские огороды", "Беседки". Также можно предложить свой вариант ответа или выбрать "Затрудняюсь ответить" или "Это должны решать специалисты", - поясняется на портале.

В ответе на последний вопрос участники указывают, проживают ли они в доме, включенном в программу реновации.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тыс. квартир.