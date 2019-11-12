Начальник лесничества в Омской области осужден за незаконную вырубку леса на 13 млн рублей

12.11.19 10:05

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Знаменский районный суд в Омской области вынес приговор пяти членам организованной группы по уголовному делу о незаконной вырубке леса, сообщает прокуратура региона.

Местный лесозаготовщик, организовавший преступную схему, и бывший начальник отдела Тарского лесничества приговорены к 3 годам колонии общего режима каждый. Еще трое работников лесничества, один из которых - действующий, получили условные сроки от 1 года 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком 2 года каждому.

Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Отмечается, что организатор преступления, житель Тарского района, привлек к делу четырех работников лесничества, включая руководителя. За незначительное вознаграждение местным жителям предлагалось отдать копии документов, которые нужны для оформления официального разрешения на заготовку леса.

Далее от имени граждан организатор схемы писал заявления с просьбой предоставить древесину для собственных нужд. Эти заявления вместе с ранее полученными документами он передавал своим сообщникам в лесничестве (в разное время они отвечали за регистрацию соответствующих обращений).

В свою очередь бывший начальник отдела давал указания другим подчиненным о выделении участков леса для рубки.

"Всего с начала 2013 года по март 2016 года незаконным способом было заключено 134 договора купли-продажи лесных насаждений", - говорится в сообщении.

После оформления документов организатор преступной группы, наняв рабочих, вырубал березы, сосны и деревья других пород.

"За указанный период была произведена незаконная рубка более 3 тыс. куб. м древесины", - отмечается в пресс-релизе.

Выручку от проданной древесины участники ОПГ делили между собой.

Вину в совершении преступления злоумышленники не признали.

По данным прокуратуры, ущерб, причиненный государственному лесному фонду, превышает 13 млн рублей.