Капитальный ремонт 50 московских поликлиник начнут в 2020 году

12.11.19 10:12

Фото с официального сайта мэра Москвы

12 ноября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году в Москве начнется капитальный ремонт 50 городских поликлиник, сообщает во вторник портал мэра столицы.

"В 2020 году начнется капитальный ремонт 50 зданий городских поликлиник. Это необходимо для повышения доступности первой медицинской помощи для горожан и повышения качества медицинского обслуживания", - поясняется на портале.

Согласно данным мэрии, большинство зданий поликлиник было построено более 50 лет назад. Им требуется замена инженерных коммуникаций, в зданиях нет возможности подключить новое оборудование, т.к. система энергоснабжения не рассчитана на мощности современной техники. Также необходима перепланировка.

"Новый московский стандарт поликлиник, на который переходят медицинские организации, позволит сделать поликлиники еще комфортнее как для пациентов, так и для врачей. Так, сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов специалистов. Кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, а административные помещения и наименее посещаемые - на верхних", - поясняется на портале.

Кабинеты, предназначенные для приема пациентов, будут оборудованы эргономичной мебелью. В поликлиниках также появятся комнаты для отдыха персонала.

Планируется, что после завершения капитального ремонта в учреждениях появится новейшая медицинская техника: маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях появятся аппараты МРТ, КТ, аппараты УЗИ экспертного класса и др.

"Программа капитального ремонта продолжится. Запланирован ремонт еще 85 зданий. В других зданиях будет выполнен текущий ремонт. В итоге в ближайшие годы в порядок приведут практически весь поликлинический фонд", - сообщает портал мэра Москвы.