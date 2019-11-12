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12.11.19 10:28
Рогозин не видит повода для беспокойства из-за траты средств на "Восточном"
"Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются эффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных - тоже нет", - сказал Рогозин журналистам, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.
В понедельник на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.
"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании.
Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил применительно к другим крупным проектам, в том числе к строительству космодрома "Восточный".
"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.
По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят - но порядка там так и не удалось навести как следует".
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявил журналистам, что, "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации".
Песков сообщил, что на строительство космодрома "Восточный" был выделен 91 млрд руб., похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб.
"Всего (при строительстве "Восточного") было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд руб. Возвращено 3,5 млрд руб.", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство "Восточного" было выделен 91 млрд руб. Из них освоено 66 млрд руб.", - сказал он.
В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил Песков.
По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела".
"Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. "Дополнительно восемь дел вело МВД. "Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства.
На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома "Восточный", Песков повторил: "Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета".
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