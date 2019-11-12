Новый корпус детской областной больницы открылся в Туле

12.11.19 10:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый корпус детской областной больницы начал работу в Туле, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Алексея Эрка.

По словам министра, на сегодняшний день врачи приняли 59 маленьких пациентов.

"Сейчас в больнице идет установка и монтаж нового магнитно-резонансного томографа. Персонал для работы на нем набран и обучен", - сказал министр.

В новом корпусе размещены три инфекционных отделения, есть отдельное реанимационное отделение. Все палаты боксированные, из расчета на одного ребенка с родителем. Всего блок рассчитан на 300 коек. Он оснащен новейшим рентгеновским, ультразвуковым и другим современным оборудованием.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2017 годы строительство двух корпусов детской больницы было заморожено и возобновилось в июне 2017 года. В настоящее время завершается строительство изоляционно-диагностического корпуса. Сдача объекта запланирована до конца 2019 года.

Всего на строительство двух корпусов детской областной клинической больницы в Туле направлено 1,82 млрд рублей.

Детская больница в Туле была открыта в 1959 году, в декабре 2000 года переехала в новый комплекс. В настоящее время больница состоит из трех корпусов стационара и корпуса детского консультативно-диагностического центра. Ежегодно принимает более 85 тыс. человек.