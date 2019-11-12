|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.11.19 10:41
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за снегопада и метели
"В крае 12 и 13 ноября ожидается усиление ветра до 27 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что непогода может стать причиной порывов на линиях электропередачи и перебоев в энергоснабжении населенных пунктов.
Между тем, в Барнауле из-за снегопада уже вывели на улицу снегоуборочную технику для очистки проезжей части и тротуаров. Для предотвращения образования ледяной корки и колеи дороги обрабатывают песчано-соляной смесью. Всего в уборке в будет задействовано 192 машины. Помимо механизированной уборки, работают 96 дворников и 39 грузчиков, которые вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам.
Температура воздуха в Барнауле во вторник днем опустилась до минус 9 градусов, наблюдается сильный снегопад и ветер.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket