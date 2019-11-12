Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за снегопада и метели

12.11.19 10:41

© РИА Новости. Максим Блинов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер и снегопады обрушились на Алтайский край в ночь на вторник, из-за этого на ближайшие дни в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула во вторник.

"В крае 12 и 13 ноября ожидается усиление ветра до 27 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода может стать причиной порывов на линиях электропередачи и перебоев в энергоснабжении населенных пунктов.

Между тем, в Барнауле из-за снегопада уже вывели на улицу снегоуборочную технику для очистки проезжей части и тротуаров. Для предотвращения образования ледяной корки и колеи дороги обрабатывают песчано-соляной смесью. Всего в уборке в будет задействовано 192 машины. Помимо механизированной уборки, работают 96 дворников и 39 грузчиков, которые вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

Температура воздуха в Барнауле во вторник днем опустилась до минус 9 градусов, наблюдается сильный снегопад и ветер.