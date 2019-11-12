Глава СПЧ считает, что в деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы

12.11.19 10:43

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что к делу о массовых беспорядках в Москве есть вопросы.

"Я изучил пока то, что есть в открытом доступе. Наш анализ показывает, что есть вопросы. Могут быть примерно одинаковые обвинения против разного рода действий. Завтра будем обсуждать, выработаем свою позицию, обнародуем ее", - сказал "Интерфаксу" Фадеев во вторник.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в деле есть перегибы, он сказал: "Мое мнение - что есть".

Комиссия СПЧ по гражданским правам проведет заседание 13 ноября и оценит соразмерность обвинений участникам дела о массовых беспорядках в Москве, сообщила ранее пресс-служба СПЧ.

В центре Москве 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).