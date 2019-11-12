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12.11.19 10:49

В Тульской области к 2026г переселят из аварийного жилья 5,4 тыс. человек

Фото пресс-службы правительства Тульской области
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Тульская область в рамках новой региональной жилищной программы намерена расселить 108 тыс. кв. метров аварийного жилья, сообщила пресс-служба облправительства.

"В этом году в Тульской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" утверждена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Для выполнения целевых показателей нацпроекта необходимо переселить 5,4 тыс. человек из 107,7 кв. м аварийного жилья", - приводит пресс-служба слова министра строительства региона Константина Лопухова.

По словам министра, переселение будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. На 2019-2025 годы из средств Фонда выделены 4 млрд рублей.

Программа реализуется в шесть этапов. На первом будут расселены 17,9 тыс. кв. м аварийного жилья и порядка 900 человек в восьми муниципалитетах.

"До конца года будет переселено более 200 человек в Алексине, Туле, Донском, Узловой и Новомосковске. Общий объем расселенного аварийного жилья в этом году составит порядка 3 тыс. кв. метров. Таким образом, показатель нацпроекта на 2019 год будет выполнен", - подчеркнул Лопухов.

Министр положительно оценил работу муниципалитетов по подготовке земельных участков и получению технических условий на первом этапе реализации программы. Работы на стройплощадках уже начались в Кимовском, Заокском, Суворовском районах. Определён участок под строительство в Новомосковске.

По поручению главы региона Алексея Дюмина был проведен мониторинг аварийных домов, требующих первоочередного расселения. В перечень вошли 95 объектов.

"Дома, находящиеся в наиболее критичном состоянии будут расселены в этом году. В региональном бюджете дополнительно заложено 348 млн рублей. Новое жилье получат 450 человек в Киреевском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Богородицком районах и Донском. Прорабатывается вопрос дальнейшего финансирования переселения на будущий год", - говорится в сообщении.

Губернатор поручил вошедшим в программу муниципалитетам активизировать подготовку земельных участков для строительства нового жилья, отмечает пресс-служба.

"Задача глав администраций районов, где планируется строительство, и Минстроя - обеспечить подготовку земельных участков, получить технические условия на подведение инженерных коммуникаций и приступить к строительству домов не позднее 1 октября 2020 года. При подборе земельных участков и планировании застройки должны быть предусмотрены все аспекты: дороги, транспорт, социальные объекты", - подчеркнул Дюмин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году стартовала новая программа по расселению из аварийного жилья. Она является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

По данным облправительства, в 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета области: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Всего приобретено 267 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. метров.

Также сообщалось, что в 2013-2017 годах в рамках реализации региональной программы было расселено более 320 тыс. кв. метров, жилищные условия улучшили 16,5 тыс. человек. Общие затраты на реализацию программы составили 11 млрд рублей.

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