|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.11.19 10:49
В Тульской области к 2026г переселят из аварийного жилья 5,4 тыс. человек
"В этом году в Тульской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" утверждена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Для выполнения целевых показателей нацпроекта необходимо переселить 5,4 тыс. человек из 107,7 кв. м аварийного жилья", - приводит пресс-служба слова министра строительства региона Константина Лопухова.
По словам министра, переселение будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. На 2019-2025 годы из средств Фонда выделены 4 млрд рублей.
Программа реализуется в шесть этапов. На первом будут расселены 17,9 тыс. кв. м аварийного жилья и порядка 900 человек в восьми муниципалитетах.
"До конца года будет переселено более 200 человек в Алексине, Туле, Донском, Узловой и Новомосковске. Общий объем расселенного аварийного жилья в этом году составит порядка 3 тыс. кв. метров. Таким образом, показатель нацпроекта на 2019 год будет выполнен", - подчеркнул Лопухов.
Министр положительно оценил работу муниципалитетов по подготовке земельных участков и получению технических условий на первом этапе реализации программы. Работы на стройплощадках уже начались в Кимовском, Заокском, Суворовском районах. Определён участок под строительство в Новомосковске.
По поручению главы региона Алексея Дюмина был проведен мониторинг аварийных домов, требующих первоочередного расселения. В перечень вошли 95 объектов.
"Дома, находящиеся в наиболее критичном состоянии будут расселены в этом году. В региональном бюджете дополнительно заложено 348 млн рублей. Новое жилье получат 450 человек в Киреевском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Богородицком районах и Донском. Прорабатывается вопрос дальнейшего финансирования переселения на будущий год", - говорится в сообщении.
Губернатор поручил вошедшим в программу муниципалитетам активизировать подготовку земельных участков для строительства нового жилья, отмечает пресс-служба.
"Задача глав администраций районов, где планируется строительство, и Минстроя - обеспечить подготовку земельных участков, получить технические условия на подведение инженерных коммуникаций и приступить к строительству домов не позднее 1 октября 2020 года. При подборе земельных участков и планировании застройки должны быть предусмотрены все аспекты: дороги, транспорт, социальные объекты", - подчеркнул Дюмин.
Ранее сообщалось, что в 2019 году стартовала новая программа по расселению из аварийного жилья. Она является частью федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда".
По данным облправительства, в 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета области: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Всего приобретено 267 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. метров.
Также сообщалось, что в 2013-2017 годах в рамках реализации региональной программы было расселено более 320 тыс. кв. метров, жилищные условия улучшили 16,5 тыс. человек. Общие затраты на реализацию программы составили 11 млрд рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket