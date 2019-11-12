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12.11.19 10:53
Около 70 га леса горит на Кубани
"По состоянию на 10:00 мск в крае продолжают действовать шесть лесных пожаров. Их общая площадь составляет 69,4 га. Из них три локализованных на площади 34,1 га и три нелокализованных на площади 35,3 га. Из-за лесных пожаров в Северском районе введен режим локальной ЧС", - сказал сотрудник пресс-службы.
С огнем боятся в Афипском лесничестве, там три пожара. Горит лесная подстилка на территории Туапсинского, Пшишского и Мостовского лесничеств.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к тушению лесных пожаров привлечены 387 человек и 67 единиц техники.
В Северском районе продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Для мониторинга применяется беспилотный летательный аппарат, также дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности.
Патрульные группы обследуют очаги возгораний для установления предварительной причины пожара.
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