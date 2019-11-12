Мутко назвал отстающие регионы по подготовке к отопительному сезону

12.11.19 11:40

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Риски непрохождения отопительного сезона есть в ряде регионов России, сообщил во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Несмотря на хорошую подготовку к зиме, мы фиксируем проблемы в некоторых субъектах РФ. Имеются риски недополучения паспортов готовности в ряде муниципалитетов Ивановской, Костромской, Астраханской областей, Хакасии, Еврейской автономной области. Такая же ситуация в городе Тамбове", - сказал Мутко на совещании о ходе подготовки субъектов РФ к осенне-зимнему периоду.

Он добавил, что эти регионы не выполнили требования по готовности к отопительному сезону теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

"Хотел бы обратить на это внимание губернаторов, что здесь надо работы усилить и в ближайшее время эти вопросы снять", - подчеркнул Мутко.

Он также обратил внимание регионов на необходимость наладить бесперебойное снабжение социальных объектов - школ, детсадов, больниц, поликлиник

"Должны быть подготовлены аварийные бригады, за последние годы эта работа в достаточно формальном плане выстроена", - подчеркнул вице-премьер.

Мутко подчеркнул, что регионы не должны допустить сбоя отопительного сезона, который наблюдался в предыдущий осенне-зимний период.

"Мы не должны допустить сбой, который отмечался в прошлый осенне-зимний период. Напомню, что в прошлом году около 23% объектов электроэнергетики оказались не готовы к отопительному сезону из-за неудовлетворительного технического состояния. В сетях водоснабжения произошло на 4,2% больше аварий, чем в предыдущий период", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что основной причиной этой ситуации в прошлом году стала высокая степень износа оборудования.

Мутко поручил губернаторам регионов, отстающих по подготовке к отопительному сезону, принять оперативные меры "по устранению проволочек" и предоставить информацию в Минстрой и Минэнерго до 10 декабря.

Глава Минстроя России Владимир Якушев в свою очередь заявил, что к прохождению отопительного сезона подготовлены более 7,4 млн жилых домов в стране.

"На 10 ноября у нас подготовлено 7,46 млн единиц жилищного фонда, свыше 70 тыс. котельных, 170 тыс км тепловых, полмиллиона км водопроводных сетей, показатели везде повышают более 95%", - сказал Якушев на совещании о ходе подготовки субъектов РФ к осенне-зимнему периоду.

Он отметил, что по итогам прошлого года число аварий на сетях теплоснабжения сократилось на 11%, а число инцидентов выросло на 1%. При этом в сфере водоснабжения и водоотведения количество аварий и инцидентов выросло на 9%.

"Это связано с тем, что система ЖКХ сегодня недостаточно финансируется, и это начинает отражаться на количестве аварий и инцидентов в регионах", - сказал Якушев.

Он добавил, что в течение этого года Минстрой совместно с Минэнерго и Ростехнадзором выработают единую методику определения аварий и инцидентов на сетях.

В сентябре 2019г глава Минстроя РФ сообщал, что жилищный фонд страны готов к проведению отопительного сезона на 90%.

По словам Якушева, к предстоящему отопительному сезону котельные готовы на 89%, тепловые сети - на 92%, водопроводные сети - на 88%.