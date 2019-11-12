Ресторан планируют открыть у входа на Пискаревское кладбище

12.11.19 11:07

© РИА Новости. Вадим Жернов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Ресторан планируют открыть напротив пропилеев и вечного огня Пискаревского мемориального кладбища.

Стационарный павильон был построен в советское время для торговли цветами. В последние годы продажа цветов в нём периодически прекращалась по экономическим соображениям. О прекращении продажи цветов в павильоне "Интерфаксу" сообщили в фирме, которая реализовывала там свою продукцию до недавнего времени.

В пресс-службе комитета имущественных отношений "Интерфаксу" сообщили, что стационарный объект находится в частной собственности. По данным комитета, текущее назначение здания - торговля цветами.

Между тем, в пресс-службе Калининского района со ссылкой на собственника "Интерфаксу" сообщили, что "теперь там планируется общепит". По словам собеседника, владелец утверждает, что это будет "общепит с цветами".

По данным "Интерфакса", внутри здания идут отделочные работы, необходимые для открытия там ресторана.

В пресс-службе администрации района добавили, что здание уже много лет находится в частных руках. "Люди не раз обращали внимание на то, что там должна быть продажа цветов, по этому поводу проводились встречи в администрации", - сказал собеседник.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей общественных организаций ветеранов и блокадников.

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. В 1941-1944 годах ежедневно на кладбище хоронили от 3 тыс. до 10 тыс. человек.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.