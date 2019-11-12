Сотрудники центрального аппарата СКР будут расследовать убийство аспирантки СПбГУ

12.11.19 11:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин командировал в Санкт-Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании убийства аспирантки СПбГУ, в котором обвиняется доцент Олег Соколов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета для оказания практической помощи в расследовании убийства девушки направил в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата ведомства и поручил проверить другие факты, озвученные СМИ, о противоправном поведении преподавателя", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

В частности, по ее словам, следователям поручено в рамках расследования проверить сведения некоторых СМИ "об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение".

Накануне Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал 63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей ученицы и сожительницы Анастасии Ещенко.

Соколова задержали 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Убитой было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

На суде следователь уточнил, что Ещенко была убита четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза. Соколов рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры, изначально девушка напала на него с ножом. По утверждению обвиняемого, Ещенко ревновала к его детям от другого брака.

Далее Соколов для сокрытия трупа решил расчленить труп убитой и выбросить останки в Мойку. Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы.

Останки были обнаружены в реке Екатерингофке.