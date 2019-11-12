Ространснадзор вновь предписал "Победе" изменить правила провоза ручной клади

12.11.19 11:30

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Ространснадзор по итогам внеплановой проверки авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предписал ей изменить правила провоза ручной клади, следует из материалов, отраженных в системе СПАРК-Интерфакс

Проверка проводилась в октябре в связи жалобами нескольких пассажиров и депутата Госдумы Евгения Ревенко.

Нормы перевозки багажа и ручной клади "Победы" "не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", пришли к выводу в Ространснадзоре. Привести внутренние правила в соответствие с федеральными перевозчику предписано до 20 мая.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких - почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого - ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр. Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) - перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В прошлом году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил. Минтранс вновь потребовал от Ространснадзора проверить законность правил "Победы", но по итогам проверки нарушений выявлено не было, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мы говорим об одних и тех же правилах, (с апреля - ИФ) ничего не изменилось. Правила "Победы" абсолютно законны и соответствуют федеральным авиационным правилам", - заявил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.